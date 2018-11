POL-AA: Rems-Murr-Kreis/Stand: 18.11.2018, 11:30 Uhr/4 Verkehrsunfälle, 1 einbruch in Kindergarten

Aalen (ots) - Fellbach - Vorfahrt nicht beachtet

Am Samstag gegen 12:25 Uhr befuhr eine 42 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes die Stuttgarter Straße in Fellbach. Als sie an der Kreuzung mit der Pfarrer-Sturm-Straße einbiegen wollte, übersah sie den Ford eines 48 Jahre alten Mannes und kollidierte mit dem Heck des 48jährigen.

Fellbach - Nach Unfall abgehauen

Am Samstag gegen 14:00 Uhr wollte ein 77 Jahre alter Mann in Fellbach in der Stuttgarter Straße auf dem Parkplatz eines dortigen Discounters ausparken und stieß hierbei gegen den daneben geparkten VW einer 52 Jahre alten Dame. Der Mann stieg kurz aus seinem BMW aus und begutachtete den angerichteten Schaden, jedoch fuhr er danach einfach davon. Eine aufmerksame Zeugin konnte sich das Kennzeichen des Verursachers notieren, so dass dieser kurz darauf Besuch der Polizei erhielt. Nun muss der Mann mit einer Strafe wegen Unfallflucht rechnen.

Fellbach - Einbruch in Kinderhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bislang unbekannte Täter in Fellbach-Schmiden in den Kindergarten ein, indem sie eine Terrassentüre eingeschlagen hatten. Im Kindergarten durchsuchten sie mehrere Räume und brachen teilweise Zimmertüren mit brachialer Gewalt auf. Was und ob etwas entwendet wurde ist derzeit unbekannt. Jedoch hinterließen die Täter Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Tat dauern derzeit noch an.

Maubach - Vorfahrt nicht beachtet

Am Samstag gegen 19:30 Uhr befuhr ein 23 Jahre alter Lenker eines Mercedes die B14 von Winnenden in Richtung Backnang. In Maubach wollte er nach links in die Meraner Straße abbiegen. Hierbei übersah er, nachdem seine Ampel Grünlicht anzeigte den entgegenkommenden VW eines 62 Jahre alten Mannes, da er irrtümlicherweise davon ausging, dass dessen Ampel Rotlicht anzeigen müsste. Auf der Kreuzung kam es dann zum Zusammenstoß bei welchem 18000 Euro Schaden entstanden.

Berglen - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 19:55 Uhr wollte ein 18 Jahre alter Mann mit seinem Seat von Kottweil kommend nach links in Richtung Birkenweißbuch auf die K1916 einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden VW einer 23-jährgen Frau und stieß mit dieser zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

