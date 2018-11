POL-AA: Lkrs. Schwäbisch Hall/Stand: 18.11.2018, 11:30 Uhr/2 Unfälle

Aalen (ots) - Crailsheim - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Samstag gegen 15:35 Uhr wollte ein 49 Jahre alter Lenker eines Renault Megane in Crailsheim in der Hofwiesenstraße auf dem Parkplatz eines dortigen Spielwarengeschäftes in eine Parklücke einbiegen. Hierbei streifte er den daneben stehenden Mazda einer 37 Jahre alten Dame. Der Unfallverursacher stieg aus seinem Fahrzeug aus und begutachtete den Schaden, ging danach jedoch davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Glück im Unglück für die Geschädigte. Aufmerksame Zeugen hatten den Unfall bemerkt und die Polizei alarmiert, so dass die 37-jährige nun ihren Schaden von immerhin 500 Euro ersetzt bekommt. Auf den 49-jährigen kommt nun eine Strafanzeige zu.

Schwäbisch Hall - Unfall verursacht und davon gefahren / Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 15:20 Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Mann mit seinem Audi die L1060 aus Richtung Sulzdorf in Richtung Hessental. Kurz vor Ortsbeginn Hessental kam ihm auf seiner Fahrbahnseite ein silberner Kleinwagen mit Schwäbisch Haller Zulassung entgegen, welcher von einer älteren Dame gelenkt wurde. Um einen Unfall zu vermeiden, musste er nach rechts ins dortige Bankette ausweichen und stieß mit einem Leitpfosten zusammen. Die ältere Dame fuhr weiter, als ob nichts gewesen wäre und kümmerte sich nicht um den von ihr angerichteten Schaden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei in Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0791/400-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

PvD

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell