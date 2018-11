POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Bühlertann: Parker gestreift

Freitagnachmittag, gegen 16.05 Uhr, streifte eine 65-jährige Fiat-Ducato-Lenkerin im Kreuzäckerring beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten VW-Golf und verursachte einen Sachschaden in Höhe von 2.300,- Euro.

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, gegen 11.45 Uhr, stellte ein 69-Jähriger seinen Mercedes Benz auf dem Firmenparkplatz eines Großmarktes in der Gaildorfer Straße ab. Als er nach ca. fünf Minuten zu seinem Fahrzeug zurückkam, war seine hintere Stoßstange beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug war nicht mehr vor Ort. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 500,- Euro.

Schwäbisch Hall: Pkw überschlägt sich im Kreisverkehr

Ein 24-Jähriger befuhr am Freitag, gegen 20.45 Uhr, mit seinem VW-Scirocco, die Alte Hessentaler Straße in Richtung Ortsausgang. Den Kreisverkehr Alte Hessentaler Straße / Dinkelstraße durchfuhr er vermutlich zu schnell, weshalb er beim Ausfahren des Kreisverkehrs den Bordstein streifte und daraufhin links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt. Sein gleichaltriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beträgt 7.000,- Euro.

