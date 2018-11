POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Wohnungseinbrüche, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots) - Waiblingen: Auffahrunfall

Freitagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, wollte ein 45-jähriger VW-Lenker von der Alten Bundesstraße auf die Westumfahrung abbiegen und musste an der dortigen Einmündung verkehrsbedingt abbremsen. Die unmittelbar nachfolgende 57-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Peugeot auf. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 7.000,- Euro geschätzt.

Backnang: B 14 - Auffahrunfall

Aufgrund eines Rückstaus zwischen "Spritnase" und Ortseingang Maubach musste ein 41-jähriger Renault-Lenker sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte der ihm nachfolgende 85-jähriger Mercedesfahrer zu spät und fuhr hinten auf. Bei dem Unfall, welcher sich am Freitag, gegen 17.10 Uhr, ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von 7.000,- Euro.

Rems-Murr-Kreis: drei Einbrüche

In Weinstadt hebelten am Freitag, zwischen 7.50 Uhr und 18.45 Uhr, unbekannte Täter die Terrassentüre der Erdgeschosswohnung eines in der Teckstraße gelegenen Wohnhauses auf. Diese wurde anschließend komplett durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Am selben Tag, im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Weinstadt-Endersbach ein. Hierzu hebelten sie die Terrassentür im Erdgeschoß des im Bereich Nelkenstraße gelegenen Einfamilienhaus auf und durchsuchten dieses. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000,- Euro.

Ebenso wurde am Freitag, zwischen 15.00 Uhr und 20.45 Uhr, in Rommelshausen versucht, die Terrassentüre eines in der Waiblinger Straße gelegenen Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Als dies misslang, hebelten die unbekannten Täter ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen, welche im Anschluss komplett nach Wertgegenständen durchsucht wurde. Die Täter erbeuteten Bargeld im niederen vierstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Welzheim: Feuerwehreinsatz

Freitagabend, gegen 23.55 Uhr, musste die Feuerwehr Welzheim ausrücken, weil ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Oberen Wasen Essen auf dem Herd vergessen hatte. Durch die entstandene Rauchentwicklung wurde der Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehr, welche mit 20 Mann und 3 Fahrzeugen vor Ort war, musste lediglich die Wohnung lüften, da es nicht zu einem offen Feuer gekommen war. Der Wohnungsinhaber, welcher sich noch in der Wohnung befunden hatte, wurde vorsorglich wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden am Inventar oder am Gebäude war nicht entstanden.

