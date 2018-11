POL-AA: Ostalbkreis: mehrere Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Hüttlingen: Fehler beim Einfahren in den Straßenverkehr

Eine 50-jährige BMW-Lenkerin fuhr am Freitag, gegen 16.15 Uhr, aus einem Grundstück in die Mörikestraße ein und übersah hierbei den dort ordnungsgemäß fahrenden VW-Polo einer 35-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4.000,- Euro.

Abtsgmünd: Fußgängerin angefahren

Am Freitag, gegen 17.15 Uhr, fuhr eine 23-jährige mit ihrem SEAT rückwärts aus einer Parkbucht in der Gerberstraße heraus, um anschließend in den Zubringerweg zu den Parkflächen der dortigen Bankfiliale einzufahren. Hierbei übersah sie drei Fußgängerinnen, welche auf diesem Zubringer ebenfalls Richtung Bank unterwegs waren. Die Fahrzeuglenkerin erfasste dabei eine 64-jährige Dame, worauf diese stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

A7, Anschlussstelle Ellwangen: alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

Beim Verlassen der BAB 7 an der Anschlussstelle Ellwangen kam ein 78-jähriger VW-Lenker im Kurvenbereich des Abfahrstreifens aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr er einen Leitpfosten sowie zwei Kurvenleittafeln bevor er etwa 30 Meter weiter im Grünstreifen zum Stillstand kam. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 18.15 Uhr. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6.000,- Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 51-jähriger Peugeot-Lenker war am Freitag, gegen 18.30 Uhr, auf der Benzstraße in Richtung Carl-Zeiss-Straße unterwegs und wollte die dortige Kreuzung geradeaus in Richtung Daimlerstraße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der ordnungsgemäß von links aus Richtung Industriegebiet-West kommenden 47-jährigen Audi-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4.000,- Euro.

Aalen-Oberalfingen: Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt

Am Freitag, gegen 18.50 Uhr, wollte ein 39-jähriger Hyundai-Fahrer von der K3335 kommend nach links in die Nördlinger Straße (L1029) einfahren und übersah hierbei den VW-Golf einer 41-Jährigen. Die Golf-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Gesamtsachschaden beträgt 9.000,- Euro.

Rainau-Dalkingen: alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 0.45 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger mit seinem stark motorisierten Mercedes Benz die K 3319 von Ellwangen kommend in Richtung Dalkingen. Offensichtlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholisierung geriet er vor Ortsbeginn Dalkingen in einer langgezogenen Linkskurve zunächst nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Leitpfosten. Nach ca. 40 Meter Fahrspur zog er nach rechts, schräg über die Straße, und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf beschädigte er einen weiteren Leitpfosten, überfuhr die Ortstafel von Dalkingen, riss einen Obstbaum ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb schließlich auf dem Dach liegen. Verletzt wurde der Fahrzeuglenker nicht. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholbeeinflussung bei dem 27-Jährigen festgestellt, weswegen er eine Blutentnahme erdulden und seinen Führerschein abgeben musste. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf 51.000,- Euro geschätzt.

Aalen: Pkw fährt auf Verkehrsinsel

Ein 54-jähriger BMW-Lenker befuhr am Samstag, gegen 02.00 Uhr, die B29 von Essingen kommend in Richtung Hüttlingen. Kurz nach dem Rombachtunnel wollte er nach rechts in Richtung Unterrombach abbiegen und fuhr aus Unachtsamkeit auf die dortige Verkehrsinsel auf, wobei ein Sachschaden in Höhe von 15.000,- Euro entstand.

Bopfingen: von Fahrbahn abgekommen - Fahrzeuglenkerin schwer verletzt

Samstagmorgen, gegen 04.35 Uhr, befuhr eine 22-jährige Audi-Lenkerin, die B29 von Trochtelfingen in Richtung Pflaumloch. Im Ausgang einer Rechtskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr dort zwei Leitpfosten und lenkte nach ca. 80 Metern wieder zurück auf die Fahrbahn. Nach etwa 25 Metern kam sie schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und etwa 70 Metern rechts der B 29 zum Stehen kam. Bei dem Unfall erlitt die Fahrzeuglenkerin schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 50.000,- Euro.

