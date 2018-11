POL-AA: Ostalbkreis: Motorradfahrer schwer verletzt

Aalen (ots) - Ellwangen: Tief stehende Sonne - Motorradfahrer stürzt - schwer verletzt

Ein 74 Jahre alter Mann befuhr am Freitag, gegen 14.55 Uhr, mit seinem Motorrad die Straße "In der Au" in südliche Richtung. In einer langgezogen Linkskurve wurde er durch die tief stehende Sonne geblendet, wodurch er gegen den rechten Bordstein geriet und die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Er kam in der Folge zu Stutz und verletzt sich dabei schwer. Der Schaden an der BMW wird auf 5.000 Euro geschätzt.

