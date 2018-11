POL-AA: Ostalbkreis/Stand: 18.11.2018, 11:15 Uhr/1 Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Rosenberg - Vorfahrt nicht beachtet

Am Samstag gegen 15:30 Uhr befuhr ein 87 Jahre alter Mann in seinem Mitsubishi in Rosenberg die Adelmannsfelder Straße in Richtung Orrotstraße. An der Dortigen Einmündung wollte er nach links abbiegen, Aufgrund der starken Sonneneinstrahlung übersah er hierbei den Opel Corsa eines 36-jähringen und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

