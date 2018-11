POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Fahrraddiebstähle, Einbrüche, zerkratzter Pkw

Aalen (ots) - Oberkochen: Aufgefahren

Am Montagmorgen war es am Kreisverkehr beim Bahnhof in der Heidenheimer Straße gegen 7.45 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 62-jährige BMW-Lenkerin war aus Unachtsamkeit auf den Pkw einer 19-jährigen Skoda-Lenkerin aufgefahren und hatte einen Sachschaden von ca. 3500 Euro verursacht.

Essingen: Auffahrunfall

Gegen 9.15 Uhr fuhr eine auf der Bahnhofstraße fahrende 19-jährige Peugeot-Lenkerin vor der Einmündung zur B 29 auf einen 54-jährigen VW-Lenker auf. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Wasseralfingen: Pkw kontra Fußgängerin

Ein 63-jähriger Fiat-Lenker, der am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr den Kreisverkehr der Auguste-Keßler-Straße an der ersten Ausfahrt in Richtung Wilhelmstraße verlassen wollte, übersah eine 55-jährige Fußgängerin, welche die Straße überqueren wollte und erfasste diese. Die Frau wurde dabei am Fuß verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand kein Schaden.

Spraitbach: Diebstähle von Fahrrädern

Aus einer Garage in der Hospertstraße wurde zwischen Mittwoch und Samstag ein weißes Mountainbike sowie ein schwarzes Trekkingrad der Marke Bergamont im Wert von ca. 1670 Euro entwendet. Ein weiterer Fahrraddiebstahl erfolgte zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in derselben Straße, als der Täter aus einer anderen Garage ein gebrauchtes Damenfahrrad entwendete, dieses dann aber unweit entfernt doch zurückließ.

Schwäbisch Gmünd: Pkw zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

An einem in der Hasenhaldestraße geparkten Pkw Seat wurde zwischen Freitagabend und Sonntagmittag die komplette Beifahrerseite sowie der Kofferrraumdeckel zerkratzt. Im Anschluss legte der Täter noch einen Nagel unter den hinteren Reifen auf der Beifahrerseite der beim Anfahren den Reifen beschädigen sollte. Der Nagel war von einem aufmerksamen Spaziergänger festgestellt und entfernt worden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 2500 Euro beziffert. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07361/3580 entgegen.

Waldstetten: Aufgefahren

Einen Auffahrunfall verursachte am Montagmorgen eine 34-jährige KIA-Lenkerin, als sie gegen 7.30 Uhr auf eine Audi-Lenkerin auffuhr, welche verkehrsbedingt m Zebrastreifen im Bereich Hauptstraße/Straßdorfer Straße angehalten hatte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Einbrüche

Gschwend: Ein Einbrecher brach von Donnerstag auf Freitag über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Rosenstraße ein. Dort durchsuchte er Schubladen und Behältnisse und Brach auch eine Vitrine auf. Ob tatsächlich Gegenstände entwendet wurden, bedarf noch der weiteren Abklärungen.

Ein weiterer Einbruch musste am Freitagabend registriert werden. Zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr brach ein Dieb die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Adlerstraße auf und gelangte so in das Innere. Hier durchwühlte er zahlreiche Schubladen und entwendete zumindest vorgefunden Schmuck.

Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen in den genannten Bereichen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell