POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mutwillige Sachbeschädigung an PKW - Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots) - Crailsheim: Wildunfall

Zwischen Jagstheim und Steinbach ereignete sich am Dienstag um kurz vor 5 Uhr ein Wildunfall. Ein 26-jähriger Lenker eines PKW BMW erfasste auf der Bundesstraße 290, etwa 150 Meter vor dem Ortseingang Steinbach, ein Reh, welches auf die Fahrbahn lief. Das Wildtier wurde bei dem Unfall getötet. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

Crailsheim: Sattelzug streift Ampelanlage

Am Montag um kurz nach 8 Uhr wollte ein 61-jähriger Lenker eines Actros-Sattelzuges in Jagstheim von der B290 nach links in die Unterspeltacher Straße abbiegen. Hierbei streifte der Sattelauflieger die dortige Ampelanlage, wobei zwei Elemente abgerissen wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Bühlertann: Dachs erfasst

Mit einem Dachs kollidierte am Dienstag um kurz nach Mitternacht ein 57-jähriger Ford-Fahrer. Auf der L1060 zwischen Willa und Fronrot kreuzte der Dachs die Fahrbahn und wurde von dem Ford erfasst und dabei getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Crailsheim: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Ein PKW BMW, welcher am Freitag zwischen 13 Uhr und 16 Uhr auf einem Kunden bzw. Firmenparkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße geparkt war, wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: PKW mutwillig beschädigt

Ein PKW Mazda CX-3, welcher am Montag zwischen 14:15 Uhr und 20:40 Uhr auf dem Mitarbeiterparkplatz des Diak in der Heilbronner Straße abgestellt war, wurde mutwillig beschädigt. An dem Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt und die Fahrertür demoliert. Am PKW konnten Schuhabdrücke gesichert werden, so dass man davon ausgehen muss, dass jemand absichtlich gegen das Fahrzeug getreten hat. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Bühlerzell: Fahrzeuge streifen sich im Gegenverkehr

Am Montag um kurz nach 18 Uhr befuhr ein 45-jähriger Lenker eines Seat Leon die Kreisstraße 2627 von Adelmannsfelden in Richtung Kammerstatt. In einer leichten Kurve kam dem Seat-Fahrer ein silberfarbener PKW entgegen. Es kam zum Streifvorgang der Fahrzeuge, wobei bei beiden Fahrzeugen jeweils der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der Lenker des silberfarbenen Fahrzeugs setzte nach dem Unfall seine Fahrt fort. Kurze Zeit nach dem Unfall hielt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an und teilte dem Seat-Fahrer mit, dass er von einem älteren Ehepaar angesprochen wurde und gefragt wurde, ob er ihren Seitenspiegel beschädigt habe. Die Polizei in Schwäbisch Hall bittet nun den unbeteiligten Zeugen sowie das ältere Ehepaar sich mit dem Revier unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Am Montag um kurz nach 17 Uhr wollte eine 35-jährige Kia-Fahrerin von der Daimlerstraße in die Stuttgarter Straße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von links heranfahrenden PKW BMW eines 54-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Obersontheim: LKW streift LKW und flüchtet

Am Montag um 14:25 Uhr befuhr eine 30-jährige Lenkerin eines Streetscooters Klein-LKW den Erbachweg in Richtung Schlossstraße. An der Schlossstraße wollte sie nach links abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt stand dort bereits ein weißer Planen-LKW mit einer dunklen Aufschrift, welcher von der Schlossstraße in den Erbachweg abbiegen wollte. Die 30-Jährige fuhr in einem größeren Bogen um den stehenden LKW, als dieser plötzlich ebenfalls anfuhr und mit seinem ausschwenkenden Anhänger an der Ladebordwand des Klein-LKW entlang streifte. Der LKW-Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall an Ampel

An einer Ampelanlage in der Crailsheimer Straße kam es am Montag um 14:30 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Eine 56-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr auf den vor ihr stehenden Skoda-Octavia auf. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell