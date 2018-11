POL-AA: Ostalb: Unfälle, Farbschmiererei, Geschwindigkeitskontrollen

Aalen (ots) - Aalen: Pkw kontra Radfahrer

Beim Einfahren von einem Parkplatz auf die Alte Heidenheimer Straße übersah ein 50-jähriger Mercedes-Lenker am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr einen 61-jährigen Radfahrer, der den Radweg neben der Alten Heidenheimer Straße in Richtung Hirschbach befuhr. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer, blieb aber unverletzt. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Lauchheim: Pkw rollt gegen Fahrradständer

Ein 62-jähriger Audi-Lenker stellte am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr seinen Pkw auf einem Tankstellengelände an der Hauptstraße ab, ohne ihn genügend gegen das Wegrollen gesichert zu haben. Der Pkw rollte rückwärts quer über die Straße auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, wo er gegen einen Fahrradständer prallte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro. Im Rahmen der Fahndung konnte der Unfallverursacher samt Fahrzeug festgestellt werden.

Bopfingen: Unfall beim Einfahren

Am Dienstagvormittag wollte ein 25-jähriger Fiat-Lenker gegen 10 Uhr von einem Tankstellenareal nach links auf die B 29 einfahren, was ihm ein haltender Lkw-Lenker auch ermöglichte. Beim Einfahren übersah er dann den auf dem Linksabbiegestreifen fahrenden 56-jährigen Lenker eines Lkw-Unimog und kollidierte mit diesem. 3500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Waldstetten: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Auf dem Abenteuerspielplatz im Almenweg wurde die Außenfassade eines "Spielhauses" mit grauer Farbe gesprüht und ein Schaden von ca. 150 Euro verursacht. Die Beschädigung wurden am Montagnachmittag festgestellt.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: Unfall mit 10.000 Euro Schaden

Eine 33-jährige Renault-Lenkerin, die am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr hinter einem Transporter die Hans-Diemar-Straße befuhr, übersah an der dortigen Fahrbahnverengung einen entgegenkommenden 28-jährigen Daimler-Lenker und kollidierte mit diesem. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Mutlangen: Geschwindigkeitskontrollen

Die Verkehrspolizei führte am Montagvormittag Geschwindigkeitskontrollen an der B298, im Bereich der Ortsumgehung Mutlangen durch. Hierbei wurde festgestellt, dass zahlreiche Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs waren. Neben vielen kleineren Geschwindigkeitsverstößen wurden 18 Verkehrsteilnehmer gemessen, die über 21 km/h der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, also bedeutend zu schnell unterwegs waren. Drei von ihnen waren sogar über 41 km/h zu schnell und müssen deshalb mit einem Fahrverbot rechnen. Der traurige Spitzenreiter wurde mit 144 km/h gemessen. Der 22-Jährige war mit einem Ford unterwegs und muss nun mit 1200 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Diebesgut zurückgebracht

In der Asylunterkunft in der Oberbettringer Straße wurde am Montagabend gegen 20 Uhr ein 20-jähriger Bewohner von einem 25-jährigen Bekannten aufgefordert, ihm Geld bzw. Wertgegenstände auszuhändigen. Da sich der Geschädigte weigerte, wurde er vom Tatverdächtigen massiv körperlich angegangen und auch leicht verletzt. Schließlich entwendete der 25-Jährige verschiedene Gegenstände und entfernte sich. Mittlerweile wurde bekannt, dass der Tatverdächtige am Dienstag erneut die Unterkunft aufsuchte und die meisten der Gegenstände dem Geschädigten zurückbrachte. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Einparken

Als ein 35-jähriger Ford-Lenker am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Leutzestraße einparken wollte, streifte er einen dort geparkten Pkw BMW. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Leinzell: Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Fahrzeuglenker, der zwischen Montagabend und Dienstagvormittag die Hardtstraße in Richtung Täferrot befuhr, kam im Bereich einer Fahrbahnverengung nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die dortige Begrenzungsmauer und beschädigte Elemente der Verblendung. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 700 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Leinzell, Tel. 07175/9219680.

