POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Unfallflucht

Möglicherweise ein Fahrradfahrer verursachte an einem in der Brückenstraße an einem dort geparkten Auto beim Vorbeifahren Sachschaden. Die Schadenshöhe an der Fahrzeugfront des Opels wurde auf ca. 500 Euro beziffert. Wer Hinweise zu dem geflüchteten Unfallverursacher sowie zum Unfallgeschehen geben kann, das sich zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag ereignete, sollte bitte die Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720 unterrichten.

Fellbach: Unfallflucht

2500 Euro Sachschaden hinterließ ein Unfallverursacher, der in der Ringstraße am Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr gegen eine Laterne fuhr und anschließend flüchtete. Die Laterne knickte und fiel zu Boden. Anhand des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Lkw handelte. Wer hierzu Beobachtungen machte, sollte sich bitte bei der Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720 melden.

Waiblingen: Unfallflucht

Zur Klärung einer Unfallflucht bittet auch die Polizei Waiblingen unter Tel. 07151/950422 um Hinweise auf den Verursacher, der in der Eugenstraße einen geparkten Audi A6 beim Vorbeifahren schrammte. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden, der auf 5000 Euro taxiert wurde. Das Unfallgeschehen ereignete sich zwischen Dienstagabend 20.45 Uhr und Mittwochvormittag 10 Uhr .

