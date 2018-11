POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Betrugsversuch am Telefon - Polizei mahnt zur Vorsicht - Unfallflucht - Unfall am Zebrastreifen - Sonstiges

Aalen (ots) - Satteldorf: Unfall auf Kundenparkplatz

Am Mittwoch um 11:20 Uhr übersah eine 50-jährige Lenkerin eines PKW Skoda beim Ausparken aus einer Parklücke auf einem Kundenparkplatz eines Dicounters in der Industriestraße einen dahinter vorbei fahrenden PKW Ford Focus einer 56-jährigen Fahrerin. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 2000 Euro.

Wallhausen: BMW kollidiert mit Reh

Auf der B290 zwischen Wallhausen und Rot am See, kurz vor der Abzweigung nach Schainbach, kollidierte am Mittwoch um kurz vor 18:30 Uhr ein 33-jähriger BMW-Fahrer mit einem Reh, welches die Fahrbahn queren wollte. Das Tier wurde bei dem Unfall getötet. Am PKW, der nicht mehr fahrbereit war, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Unfall am Zebrastreifen

Am Mittwoch um 16 Uhr übersah ein 29-jähriger Lenker eines PKW Audi A3, welcher auf dem Parmiersring fuhr, am Zebrastreifen der Kreuzung zum Mittleren Weg einen 15-jährigen Jugendlichen, welcher den Zebrastreifen überqueren wollte. Beim Zusammenstoß mit dem PKW wurde der Jugendliche leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Schrozberg: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwoch um 14.15 Uhr fuhr eine 53-jährige Lenkerin eines PKW Smart die Landstraße 1022 von Leuzendorf in Richtung Speckheim. Aus einer kurzen Unachtsamkeit kam sie mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dort einen Leitpfosten. Das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Straßenlaterne beschädigt

Am Mittwoch zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr wurde eine Straßenlaterne in der Julie-Pöhler-Straße von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An der Laterne entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Landkreis Schwäbisch Hall: Betrugsversuch am Telefon - Polizei mahnt zur Vorsicht

In den letzten Tagen verzeichnet die Polizei wieder vermehrt Anrufe, die angeblich von einem Gerichtsvollzieher geführt werden. Den Angerufenen wird am Telefon erklärt, dass sie noch Außenstände hätten und deswegen ein Gerichtsvollzieher vorbei kommen würde, um diesen Betrag in Empfang zu nehmen.

Um nicht Opfer von Telefonbetrügern zu werden, rät die Polizei zu folgendem Verhalten:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion

Wie wollen, dass sie sicher leben - Ihre Polizei.

