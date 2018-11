POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstähle und Einbruch

Aalen (ots) - Abtsgmünd-Wöllstein: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter verursachte am Mittwochabend zwischen 19 Uhr und 21.40 Uhr einen Sachschaden von rund 800 Euro, als er den Außenspiegel eines Pkw BMW mutwillig beschädigte, der am Dorfhaus am Schüsselberg abgestellt war. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: E-Bike entwendet

Ein E-Bike im Wert von rund 3400 Euro wurde am Mittwochabend von einem Unbekannten entwendet. Der Besitzer des weißen Haibikes hatte dieses vor einer Gaststätte im Westlichen Stadtgraben abgestellt. Als er gegen 21.30 Uhr zurückkam, fehlt das E-Bike. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des entwendeten Fahrrads bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Hüttlingen: Unbekannter beschädigte Straßenlaterne

Auf rund 2000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unfallflüchtiger Lkw-Fahrer verursachte, als er zwischen Montagabend, 23.30 Uhr und Dienstagmorgen, 6.45 Uhr rückwärts mit seinem Fahrzeug gegen eine in der Gottlieb-Daimler-Straße aufgestellte Straßenlaterne fuhr. Der Laternenmast wurde dabei stark beschädigt und umgeknickt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Oberkochen: Unfallflucht

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Dienstagabend verursachte. Gegen 18.30 Uhr bemerkte eine 53-Jährige, dass ihr Pkw Audi, der auf dem Besucherparkplatz einer Firma in der Carl-Zeiss-Straße abgestellt war, am rechten Heck Beschädigungen aufwies. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Tel.: 07361/5240 und das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Ellwangen: Unfallgeschädigter gesucht

Kurz vor 18 Uhr beschädigte eine 76-Jährige am Mittwochabend mit ihrem Pkw VW ein Fahrzeug, das am Fahrbahnrand der Nikolausstraße geparkt war. Die Unfallverursacherin fuhr zum Polizeirevier in Ellwangen und meldete den Unfall. Als sie an die Unfallstellte zurückkam, war das Fahrzeug nicht mehr da. Der Pkw müsste hinten links beschädigt sein; der Schaden am Pkw der 76-Jährigen beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Besitzer des beschädigten Fahrzeuges wird gebeten, sich unter Tel.: 07961/9300 zu melden.

Ellwangen: Zwei Mobiltelefone entwendet

Äußerst fingerfertig zeigte sich ein unbekannter Dieb am Mittwochmittag in einem Drogeriemarkt in der Aalener Straße. Zwischen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr entwendete er völlig unbemerkt zwei Mobiltelefone einer 58-Jährigen, welche in ihrer umgehängten unverschlossenen Handtasche verstaut waren. Bei den Handys handelt es sich um ein dunkelgrünes Samsung S6 und ein schwarzes Sony xperia. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier in Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Einparken ihres Pkw Audi beschädigte eine 36-Jährige am Mittwochmorgen kurz nach 9.30 Uhr einen Pkw Seat. Bei dem Unfall, der sich auf dem Parkplatz eines Hotels in der Max-Eyth-Straße ereignete, entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Zwischen Samstag und Mittwoch wurde in ein Wohnhaus im nördlichen Bereich von Zimmern eingebrochen. Der Einbrecher stieg über ein Fenster ein und durchsuchte Inventar. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist noch nicht abschließend geklärt. Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall an Hofausfahrt

Ein 21-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit seinem Traktor von einer Hofausfahrt auf die L1075 zwischen Straßdorf und Reitprechts aus. Dabei übersah er einen heranfahrenden 37-Jährigen Ford-Fahrer. Dieser leitete noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Unfall aber nicht mehr verhindern. Es entstand Sachschaden von etwa 24.000 Euro. Am Ford entstand Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Der Geschädigte wurde zudem leicht verletzt.

Iggingen: Unfallflucht

Bei einem Verkehrsunfall, der sich auf der Kreisstraße 3266 zwischen Iggingen und der Hirschmühle ereignete, entstand am Mittwochmittag gegen 14 Uhr ein Sachschaden von rund 500 Euro. In einer Linkskurve überfuhr ein bislang unbekannter Lkw die durchgezogene Mittellinie, wodurch die Fahrer eines entgegenkommenden Lkw und eines Pkw ihre Fahrzeuge jeweils abbremsen mussten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Lkw-Fahrer konnte jedoch nicht verhindern, dass sein Fahrzeug von dem unbekannten Lkw gestreift wurde. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen Lkw mit kräftiger oranger Farbe. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Heubach: Gegen Straßenlaterne gefahren

Auf rund 3500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein 56-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr verursachte. Mit seinem VW-Kleinbus beschädigte er beim Rückwärtsausparken einen in der Gmünder Straße aufgestellte Straßenlaterne.

