POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brennende Mülltonne beschädigte Hauswand - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Auenwald-Däfern: Brennende Mülltonne

Eine Grüntonne fing am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr Feuer. Eine angrenzende Hauswand wurde durch die enorme Hitzentwicklung auch in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand konnte von Anwohnern selbst gelöscht. Um sicherzustellen, dass sich in der Hausdämmung keine Glutnester entwickelten, wurde auch die örtliche Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera hinzugezogen. Ursächlich für das Feuer war offenbar entsorgte Asche.

Backnang: Gegenverkehr übersehen

Ein 27-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 12.30 Uhr die Erbstetter Straße und wollte nach links auf die Anschlussstelle der B 14 einbiegen. Hierbei übersah er den entgegengekommenen Pkw Suzuki. Der 57-jährige Fahrer des Pkw Suzuki konnte nicht mehr ausweichen und rammte das abbiegende Auto des 27-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Autos auf einen Pkw Volvo geschleudert, der von der Bundesstraße abgefahren war und an der Einmündung verkehrsbedingt wartete. Der Unfallverursacher wurde schwer und der Suzuki-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Autos der beiden wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell