POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Rohhbau - Unfälle

Aalen (ots) - Michelfeld: Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Freitagabend und Donnerstagmorgen entwendete ein bislang unbekannter Dieb aus einer Baustelle des Bauhofes in der Straße Erlin insgesamt 23 Einbauschalter und 56 Einbausteckdosen der Marke Jung samt Verpackungskartons. Der Wert des Diebesgutes beträgt 1011 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Rosengarten: Parkenden PKW gestreift

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW Audi A3, welcher ordnungsgemäß am Straßenrand der Lindenstraße abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit ihrem VW Caddy streifte am Donnerstag um 08:45 Uhr eine 19-Jährige einen daneben geparkten VW Multivan. Bei dem Unfall in der Daimlerstraße entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

