POL-GM: 141118-1215: Ertappter Ladendieb zieht Messer und flüchtet

Gummersbach (ots) - Nachdem ein unbekannter Mann am Dienstagmorgen (13. November) bei einem Ladendiebstahl aufgefallen war, wollten ihn Angestellte des Lebensmittelmarktes aufhalten - der Mann zog jedoch ein Messer und flüchtete. Gegen 08.40 Uhr hatte ein Zeuge gesehen, wie sich ein etwa 175 cm großer und etwa 25-30 Jahre alter Mann in einem Geschäft des Ladenzentrums "Alte Post" mehrere Dosen eines Energy-Drinks in einen mitgeführten Rucksack steckte. Als er ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei gegangen war und darauf angesprochen wurde, lief er davon. Er konnte jedoch von Angestellten eingeholt und am Rucksack festgehalten werden. Daraufhin zog der Mann ein Messer und konnte unter Zurücklassung seines Rucksacks flüchten. Der Flüchtige war sehr schlank, hatte ein südländisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit einer Jeans und einer schwarzen Jacke. Hinweise zu der Person nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell