POL-GM: 131118-1212: 31 Gasflaschen gestohlen

Wipperfürth (ots) - Aus einem Gitterkäfig einer Firma im Industriegebiet Hämmern haben Unbekannte in den vergangen Tagen insgesamt 31 grüne Gasflaschen gestohlen. Wie die Täter den Gitterkäfig an der Straße "Alte Papiermühle" öffneten, konnte noch nicht geklärt werden. Aufgrund der Vielzahl der 12 Kilogramm fassenden Gasflaschen dürften diese mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Hinweise zu dem Diebstahl, der in der Zeit von 17.00 Uhr am Freitag und 14.00 Uhr am Montag (9. - 12. November) stattgefunden hat, bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

