POL-GM: 131118-1211: Rucksack gestohlen

Gummersbach (ots) - Einem Angestellten einer Reinigungsfirma wurde am Montag (12. November) auf dem Kaufland-Parkplatz in Dieringhausen ein Rucksack aus seinem Fahrzeug gestohlen - vermutlich wurde er Opfer von Trickdieben. Der 42-Jährige sammelte zwischen 12.00 und 13.30 Uhr auf den Parkflächen Laub ein. Seinen Transporter hatte er in unmittelbarer Nähe unverschlossen abgestellt. Zwischenzeitlich fuhren zwei Männer mit einem weißen VW Bulli vor. Einer der Männer ging auf den Geschädigten zu und bot ihm diverse Fahrzeugteile zum Kauf an. Die Fahrzeugteile befanden sich im Laderaum des Bulli und vermutlich, während ihm einer der Männer die Teile zeigte, entwendete sein Kompagnon den Rucksack. Zum Kennzeichen konnte der Geschädigte keine Angaben machen. Der Fahrer des VW Bulli hatte kurze, dunkle Haare, war etwa 20 Jahre alt und ca. 160 cm groß. Der etwa 50 Jahre alte und ca. 185 cm große Beifahrer hatte kurze, graublonde Haare und war mit einer blauen Jeans und einem grauen Pullover bekleidet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell