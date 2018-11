POL-GM: 121118-1209: Vier Autos im Ginsterweg beschädigt

Lindlar (ots) - Zwischen 02.00 und 07.30 Uhr haben am Sonntagmorgen (11. November) Unbekannte im Ginsterweg vier Autos beschädigt. An den vor den Häusern geparkten Autos haben die Täter Luft aus den Reifen gelassen und den Lack jeweils absichtlich zerkratzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell