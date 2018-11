POL-GM: 121118-1207: 33-Jähriger kam nach Verkehrsunfall in Polizeigewahrsam

Nümbrecht (ots) - Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde am Montagmorgen ein 33-Jähriger in das Polizeigewahrsam eingeliefert; er war zuvor unter Alkoholeinfluss stehend an seinem verunfallten PKW angetroffen worden. Ein Zeuge hatte der Polizei kurz nach Mitternacht einen verunfallten und im Graben der Huppichterother Straße stehenden PKW gemeldet. Am Unfallort traf die Polizei den 33-jährigen Nümbrechter an, der unter Alkoholeinfluss stand und den Beamten sofort aggressiv gegenüber trat. Mit der Durchführung einer Blutprobe zeigte sich der Mann nicht einverstanden und wehrte sich durch Tritte, die die Beamten jedoch verfehlten. Da er auch nach der Blutprobenentnahme immer noch sehr aufgebracht und aggressiv war, musste er zur Verhinderung von Straftaten den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zwar auf den 33-Jährigen eingetragen sind, aber zu einem anderen Fahrzeug gehören; der PKW wurde sichergestellt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell