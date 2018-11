POL-GM: 111118-1204: Zehn Autos durch Randalierer beschädigt

Gummersbach (ots) - Eine Reihe von Sachbeschädigungen an Autos hat die Polizei am Samstagabend (10. November) in der Gummersbacher Innenstadt aufgenommen. Anwohner waren gegen 21.45 Uhr durch laute Geräusche auf drei dunkel gekleidete Personen im Bereich der Einmündung Blücherstraße / Am Wehrenbeul aufmerksam geworden, die gegen Außenspiegel von insgesamt zehn geparkten Autos traten. Noch bevor die Zeugen auf die Straße laufen konnten, waren die Randalierer bereits in unbekannte Richtung verschwunden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

