POL-GM: 111118-1202: Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Engelskirchen (ots) - Nach einem Kneipenbesuch ist ein 48-Jähriger am Samstag (10. Oktober) in Engelskirchen-Wahlscheid mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Ein Spaziergänger hatte abseits der Wahlscheider Straße auf einer Weide ein verlassenes Unfallauto aufgefunden und die Polizei verständigt. Als diese die Halteranschrift aufsuchte, traf sie dort auf den alkoholisierten Halter. Der Mann aus Engelskirchen gab gegenüber der Streifenwagenbesatzung zu, dass er gegen 14.00 Uhr nach einem Gaststättenbesuch mit dem Wagen gefahren sei und in einer Kurve die Gewalt über sein Fahrzeug verloren habe. Ein Alkoholvortest zeigte einen Wert von über einem Promille an, so dass die Beamten eine Blutprobe anordneten und den Führerschein sicherstellten.

