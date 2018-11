POL-GM: 111118-1201: Drei Wohnungseinbrüche zwischen Freitag und Samstag

Engelskirchen, Reichshof, Wiehl (ots) - Mit Beginn der dunklen Jahreszeit sind auch wieder vermehrt Einbrecher unterwegs. In Engelskirchen-Loope brachen Unbekannte in ein Reihenhaus an der Straße "Auf dem Langenfeld" ein. Zwischen 06.30 Uhr am Freitag (9. November) und 13.00 Uhr am Samstag hebelten die Täter eine auf der Rückseite des Hauses gelegene Balkontüre auf und entwendeten eine Uhr. Über ein aufgehebeltes Fenster drangen Diebe am Freitag zwischen 08.50 und 16.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Reichshof-Sterzenbach ein. Bei der Durchsuchung von Schränken und Schubladen verstreuten sie den Inhalt teilweise auf dem Boden; mit zwei Laptops als Beute konnten sie unerkannt entkommen. Keinen Erfolg hingegen hatten Einbrecher, die in ein Haus in Wiehl-Bielstein einsteigen wollten. Die Täter hatten auch hier mit einem Hebelwerkzeug an einem Fenster angesetzt, konnten es aber nicht öffnen und verschwanden unverrichteter Dinge. Hier lag die Tatzeit jeweils zwischen 08.00 Uhr am Freitag und Samstag.

