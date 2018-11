POL-GM: 091118 - 1200 Verkehrsunfall mit 3 Verletzten und hohem Sachschaden in Westhofen

Hückeswagen (ots) - Am 09.11.2018 gegen 16:25 kam es in Westhofen zu einem Verkehrsunfall mit 3 Beteiligten. Dabei wurden die 3 beteiligten Fahrer verletzt und es entstand hoher Sachschaden. Ein 56-jähriger Mann aus Odenthal befuhr mit seinem Wagen die L68 in Richtung Scheideweg. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Auto einer entgegen kommenden 53-jährigen aus Hückeswagen zusammen. Deren Wagen wiederum schleuderte ebenfalls auf die Richtungsfahrbahn Scheideweg und prallte dort mit dem Wagen einer 28-jährigen Wermelskirchenerin zusammen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell