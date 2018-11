POL-GM: 111118-1203: Auffällige Fahrweise führte zu Blutprobe und Führerscheinbeschlagnahme

Hückeswagen (ots) - Von einem Zeugen wurde am Freitagabend (9. November) eine Streifenwagenbesatzung auf einen auffällig fahrenden BMW-Fahrer aufmerksam gemacht - eine Kontrolle brachte deutliche Anzeichen auf die Einwirkung von Betäubungsmitteln zu Tage. Gegen 22.45 Uhr war der BMW dem Zeugen aufgefallen, weil er mit hoher Geschwindigkeit in der Hückeswagener Innenstadt unterwegs war und zusätzlich noch das Rotlicht einer Ampel missachtete. Der BMW konnte kurz darauf an der Ohlstraße in Wipperfürth angehalten werden. Der 24-jährige Fahrer aus Wipperfürth zeigte bei der Kontrolle deutliche Zeichen auf den Einfluss von Betäubungsmitteln. Dies hatte eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge.

