POL-GI: Pressemeldungen vom 03.05.2018: Verletzter Einbrecher gesucht - Drängler und Schläger in Staufenberg - Verdutzter Frau Geldbeutel weggenommen

Gießen (ots) - Gießen: Über Regenfallrohr auf Garage geklettert - Einbrecher offenbar verletzt

Als Kletterer entpuppt haben sich Einbrecher an einem Wohnhaus in der Straße Südhang. Die Unbekannten kletterten am frühen Donnerstagmorgen (gegen 03.45 Uhr) an dem Regenfallrohr hoch und versuchten von einem Garagendach aus ein gekipptes Fenster aufzubrechen. Dabei wurden Hausbewohner wach und überraschten den Einbrecher. Der Einbrecher wiederum sprang von dort etwa drei bis vier Meter in die Tiefe und kam auf ein Rasenstück. Offenbar verletzte er sich dabei. Der mutmaßliche verletzte Einbrecher soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sowie sportlich bis schlank sein. Er soll dunkle kurze Haare haben und möglicherweise aus Nordafrika stammen. Den zeugen nach soll er eine dunkelbraune Steppjacke mit Stehkragen und eine blaue Jeans getragen haben. Er soll in Richtung Friedhof davon gerannt sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Staufenberg: Drängler und Schläger

Offenbar gedrängelt und geschlagen haben die Insassen eines schwarzen VW Golf mit Limburger Kennzeichen am Donnerstagmorgen auf der A 485 und vor einem Lebensmittelmarkt in der Marktstraße in Staufenberg. Ein 74 - Jähriger Autofahrer aus der Wetterau war gegen 08.20 Uhr auf der A 485 in Richtung Gießener Nordkreuz unterwegs, als er offenbar von einem schwarzen Gold bedrängt und genötigt wurde. An der Anschlussstelle Staufenberg Süd fuhren dann beide Fahrzeuge ab und blieben auf dem Parkplatz in der Markstraße stehen. Dabei kam es zwischen dem 74 und dem 38 - jährigen Fahrer aus Waldbrunn zu einem Streit und offenbar zu Handgreiflichkeiten. Eine 47 - Jährige Zeugin hatte das Ganze zufällig mitbekommen und wollte dem am Boden liegenden 74 - Jährigen helfen. Dabei soll sie der zweite Insasse des schwarzen Golfs mit Limburger Kennzeichen ins Gesicht geschlagen haben. Bei dem Schläger soll es sich um einen 68 - Jährigen aus Waldbrunn handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: In den Geldbeutel gegriffen

Nachdem es bereits vor etwa zwei Wochen in der Hungener Kaiserstraße ein dreister Diebstahl verübt wurde, sucht die Grünberger Polizei einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit leicht gelockten Haaren. Eine 68 - Jährige war mit ihrer Tochter am Mittwoch, 18.04.2018, gegen 13.00 Uhr, in Hungen zum Einkaufen. Während die 69 - Jährige im Auto sitzen blieb, suchte ihre Tochter in der Kaiserstraße eine Apotheke auf. In diesem Zeitraum suchte die Hungenerin bei geöffneter Fensterscheibe in ihrer Geldbörse nach Bargeld. Offenbar hatte dies der Dieb mitbekommen! Er griff durch die Scheibe der Beifahrertür und nahm die Geldbörse an sich. Anschließend rannte der Täter durch die Unterführung der Bahngleise davon. Der Dieb, der ein dunkelblaues rechteckiges Damenportemonnaie mitnahm, soll zwischen 1745 und 180 Zentimeter groß sein und einen südländischen Teint haben. Er habe, so die Zeugin, ein langärmeliges schwarzes Oberteil sowie eine dunkle Hose getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Hochwertiges Pedelec entwendet

Zwei Schlösser haben Unbekannte am Mittwoch, zwischen 19.00 und 21.20 Uhr, in der Georg-Schlosser-Straße beschädigt, um an ein hochwertiges Pedelec heranzukommen. Mit dem schwarzen Rad der Marke Raleigh verschwanden die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Lack zerkratzt

In der Karl-Keller-Straße haben Unbekannte zwischen Montag und Mittwoch ein Auto zerkratzt. An dem grauen Peugeot entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Klettergerüst beschädigt

Mit den Buschstaben "SS" haben Unbekannte zwischen Montag und Mittwoch ein Holklettergerüst auf einem Schulgelände in der Straße "Am Grassee" besprüht. Die Unbekannten hatten dazu noch ein Hakenkreuz hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lollar: Diebstahl auf Baustelle

In der Kirchstraße in Lollar haben Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eine Baustelle heimgesucht. Die Diebe hatten es auf eine Schleifmaschine und ein Spritzgerät im Wert von mehreren tausend Euro abgesehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

