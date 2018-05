POL-GI: Pressemeldungen vom 02.05.2018: Aufs Dach gestiegen - Personenkontrollen und die Folgen - Nach Diebstahl in die Ausnüchterungszelle

Gießen (ots) - Rabenau: Aufs Dach gestiegen

Nicht ans Ziel kamen Einbrecher am Mittwoch, gegen 00.45 Uhr, in der Straße An der Mühle in Londorf. Die Täter waren auf das Dach eines Einkaufmarktes geklettert und dann die Ziegeln entfernt. Von dort arbeiteten sich die Täter dann nach unten durch. Als sie dabei die Alarmanlage auslösten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Personenkontrollen in der Rödgener Straße

Am Dienstagvormittag wurde der Polizei eine Schlägerei in der Rödgener Straße gemeldet. Mehrere Streifen sorgten dann zwischen mehreren streitenden Personen schnell für Ruhe. Die Hintergründe für Auseinandersetzung, an der auch zwei algerische Asylbewerber beteiligt waren, konnten bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Beamten fanden bei den beiden Verdächtigen Drogen. Ein 28 - jähriger Algerier führte geringe Mengen (etwa zwei Gramm) an Marihuana mit. Der andere Beteiligte, ein 21 - Jähriger aus Algerien hatte zehn Gramm Marihuana dabei. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gießen: Nach Diebstahl in die Ausnüchterungszelle

Ein 52 - jähriger Mann aus Fulda musste nach einem Diebstahl einer Tüte Chips in eine Ausnüchterungszelle. Der Mann hatte offenbar im Eingangsbereich eines Museums in der Liebigstraße die Tüte entwendet und verhielt sich gegenüber von Zeugen auffällig aggressiv. Offenbar verließ er dann einfach den Bereich, konnte aber wenig später durch eine Streife überprüft werden. Aals er sich auch dann nicht beruhigte, musste er für einige Stunden in die Zelle. Ein Test am Alkoholmessgerät zeigte etwa 2,6 Promille an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Schwarze Mappe aus Opel Combo entwendet

Mit einem Stein haben Unbekannte am Dienstag, zwischen Mitternacht und 09.45 Uhr, eine Scheibe eines PKW in der Rabenauer Straße in Bad Vilbel eingeworfen. Abgesehen hatten sie es auf eine schwarze Mappe, die im Innenraum des Opel lag. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mäppchen und Bescheinigung weg

Aus einem VW Touran und einem BMW haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch ein Mäppchen und eine Zulassungsbescheinigung entwendet. Die Unbekannten hatten an beiden Fahrzeugen, die in der Straße Badenburger Hohl in Wieseck abgestellt waren, die Scheiben eingeschlagen und den Innenraum durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Mülltonne angezündet

In der Straße Schaal in Launsbach haben Unbekannte auf einem Schulgelände einen Schaden von mindestens 200 Euro verursacht. Die Vandalen hatten eine Restmülltonne in Brand gesetzt. Glücklicherweise wurde ein Zeuge rechtzeitig auf den Brand aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. So konnte Schlimmeres verhindert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Hungen: Ortstafeln in Nonnenroth beschädigt

In Nonnenroth haben Unbekannte in den letzten Tagen insgesamt fünf Ortstafeln beschädigt. Die Täter brachten Zettel, die mittels doppelseitigen Klebebands daran befestigt wurden, an die Schilder an. Auf den Zetteln stand "Hier war Luther nie". Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: Motorsäge entwendet

Aus einer Lagerhalle in der Untergasse in Reinhhardshain haben Unbekannte zwischen Donnerstag und Sonntag eine Motorsäge der Marke Stihl entwendet. Die Diebe hatten sich zunächst Zugang in das Gebäude verschafft. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

