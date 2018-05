POL-GI: Pressemeldungen vom 30.04.2018: Suchmaßnahmen nach 90 - Jähriger enden glimpflich - Großeinsatz nach Schüssen mit Leuchtmunition - Kanister entsorgt

Gießen (ots) - Gießen: Suchmaßnahmen nach 90 - Jähriger am Sonntagabend

Mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber und speziellen Suchhunden vom THW Marburg, der Johanniter Unfallhilfe Gießen und des DRK Gießen (Rettungshundestaffel) wurde am Sonntagabend nach einer 90 - Jährigen in Gießen gesucht. Die Bewohnerin eines Seniorenheims im Tannenweg war am späten Sonntagnachmittag plötzlich verschwunden. Noch in den Abendstunden wurden größere Suchmaßnahmen eingeleitet. Letztendlich wurde sie gegen Mitternacht in einem abgeschlossenen Raum des Seniorenheims durch einen sogenannten "Mantrailer" des technischen Hilfswerkes Marburg gefunden. Sie war wohlauf und kehrte wieder in ihr Zimmer zurück.

Gießen: 58 - Jähriger schießt mit Leuchtmunition

Einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst hat ein 58 - Jähriger aus dem Landkreis Gießen am Montagmorgen in der Gießener Innenstadt. Zeugen hatten gegen 09.00 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass eine männliche Person in der Grünberger Straße mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand offenbar auf aufgestellte Pappschilder geschossen haben soll. Anschließend soll der Mann mit einem Auto davon gefahren sein. Die ersten Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug verliefen zunächst ohne Erfolg. Gegen Mittag konnte der mutmaßliche Schütze an seiner Wohnanschrift in der Nähe von Gießen zunächst festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er offenbar mit Leuchtmunition auf die Scheiben geschossen hatte. Ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet. Der Verdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die noch ausstehenden Ermittlungen sollen auch ergeben, warum der Mann dort offenbar Leuchtmunition verschossen hat. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kanister entsorgt - Polizei sucht Zeugen

Im "Alter Krofdorfer Weg" haben Unbekannte am Samstagnachmittag offenbar drei Kanister mit zum Teil ätzender Flüssigkeit entsorgt. Ein Radfahrer hatte gegen 18.00 Uhr die Polizei informiert und mitgeteilt, dass im Bereich der Jugendwerkstatt jemand drei "Zehn-Liter-Kanister" abgestellt habe. Einer der Kanister, so der Zeuge, war bereits ausgelaufen. Der 25 - Jährige Radfahrer war durch die Pfütze gefahren und hatte Rötungen am Bein. Bei den Ermittlungen stellte es sich heraus, dass die drei Kanister mit einem Fußbodenreiniger (CC Bodenglanz), einer Bodenbeschichtung (Kärcher RM740) und einem Rostentferner (Helotil Speziallöser) auf dem Bürgersteig standen. Der Inhalt des Rostentferners war offenbar aufgeschraubt und entleert worden. Die verständigte Feuerwehr streute dann fachmännisch ab und beseitigte die Gefahr. Die drei Kanister wurden sichergestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Zeuge verhilft Polizei zur Festnahme eines mutmaßlichen Dealers

Ein 18 - jähriger mutmaßlicher Dealer wurde am Sonntag, gegen 22.00 Uhr, geschnappt. Die Gießener Polizei hatte kurz zuvor einen Zeugenhinweis bekommen. Offenbar hatte der später Festgenommene Asylbewerber aus Algerien dem Zeugen in der Bahnhofstraße Drogen angeboten. Nach dem Hinweis konnte der Verdächtige wenig später festgenommen werden. Die Beamten fanden bei ihm etwa zehn Gramm Marihuana. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zwei Schnapsdiebe geschnappt

Offenbar nicht zum ersten Mal waren zwei Männer am Sonntag, gegen 16.00 Uhr, in einem Kaufhaus am Seltersweg unterwegs. Die beiden Personen hatten offensichtlich Schnaps im Wert von fast 200 Euro eingesteckt. Ein Detektiv hatte das Ganze mitbekommen und die beiden Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten bei dem 31 - Jährigen Asylbewerber aus Georgien ein Messer. Der Messerbesitzer und sein mutmaßliche Komplize, ein 25 - Jähriger Landsmann, wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kinderwagen weg

Im Wiesecker Weg haben Unbekannte in der letzten Woche einen Kinderwagen aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses entwendet. Es handelt sich um einen schwarzen dreirädrigen Kinderwagen im Wert von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Hakenkreuz in Tür gekratzt

In die Beifahrertür eines Ford Focus haben Unbekannte zwischen Dienstag und Samstag ein Hakenkreuz gekratzt. Der PKW war in diesem Zeitraum in der Sudetenlandstraße abgestellt. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 21 - Jähriger tritt offenbar Außenspiegel ab

Offenbar an mehreren in der Frankfurter Straße (Bereich Klinik- bis Wilhelmstraße) geparkten Autos hat ein Unbekannter die Außenspiegel abgetreten. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Verdächtige festgenommen werden. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Psychiatrie gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Biebertal: Alle vier Reifen platt gestochen

In der Kirchstraße in Kinzenbach kam es am Sonntagabend zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Unbekannte hatten alle vier Reifen eines vier Reifen eines Autos platt gestochen und einen Schaden von mehreren hundert Euro hinterlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Pohlheim: Entblößt und geschlagen

Nicht gerade gut endete das Wiesnfest in Pohlheim am Samstagabend für einen 28 - Jährigen. Der offenbar erheblich alkoholisierte Mann hatte sich vor Besucherinnen entblößt. Offenbar bekam er dann noch von einem Mann einen Schlag ins Gesicht. Die Folge waren eine Strafanzeige gegen den 28 - Jährigen und gegen den mutmaßlichen Schläger. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Lollar: Schlägerei gemeldet

In der Straße Schur kam es am Freitag, gegen 18.30 Uhr, zwischen mehreren Personen zu einer tatkräftigen Auseinandersetzung. Dabei soll auch eine Person am Arm mit einem Messer verletzt worden sein. Die verständigte Polizei nahm in der Folge mehrere Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die noch ausstehenden Ermittlungen sollen nun ergaben, wie und unter welchen Umständen es zu dem Streit kam. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Linden: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Offenbar zu tief ins Glas geschaut hat ein 21 - Jähriger aus Linden am Samstagabend in der Klause Gasse. Der Fahrer eines Kleinkraftrades war in der Klausegasse in Richtung Wilhelmstraße unterwegs. Als er auf die Wilhelmstraße fuhr, nahm er offenbar dem Fahrer eines Opel Corsa, der in der Wilhelmstraße unterwegs war, die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß wurde der 21 - Jährige schwer verletzt. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Folge war eine Blutentnahme. An dem Corsa des 25 - Jährigen Lindeners und an dem Roller entstand zusammen ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Motorradfahrer schwer verletzt

In der Wilhelmstraße in Watzenborn-Steinberg wurde ein Motorradfahrer am Samstagmorgen schwer verletzt. Der 81-Jährige Pohlheimer war in der Wilhelmstraße in Richtung Linden unterwegs, als vor ihm eine 58 - Jährige aus Pohlheim mit ihrem Auto nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Offenbar übersah der Motorradfahrer den Abbiegevorgang und wollte das Auto überholen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen; der 81 - Jährige wurde mit seinem Motorrad gegen eine Hauswand geschleudert. Der Schaden liegt zusammen bei etwa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei



E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen, übermittelt durch news aktuell