POL-GM: 111118-1205: Zwei Diebstähle im Forum-Parkhaus

Gummersbach (ots) - Bei der Polizei in Gummersbach haben sich am Samstag zwei Geschädigte gemeldet, denen im Parkhaus beim Forum Sachen aus dem Kofferraum gestohlen wurden. Gegen 13.30 Uhr hatte eine Frau aus Gummersbach im Parkhaus Süd den Kofferraum geöffnet und ihre Geldbörse dort abgelegt. Als sie anschließend ihren Einkauf auf den Rücksitzen deponierte, befand sich plötzlich ein unbekannter Mann an ihrem Kofferraum - erst später merkte die Geschädigte, dass ihre Geldbörse verschwunden war. Den Mann beschrieb sie als etwa 50 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er hatte dunkelblonde Haare und trug eine Jeans. In einem weiteren Fall ist zwischen 10.45 und 11.30 Uhr eine Handtasche aus dem Kofferraum eines Opel Astra gestohlen worden. Wie der Täter das Fahrzeug geöffnet hat und ob eventuell der gleiche Mann für die Tat verantwortlich ist, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

Fax: 02261/8199-602

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell