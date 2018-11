POL-GM: 111118-1206: Einbruch in Geschäft

Hückeswagen (ots) - Zwischen 02.00 und 10.00 Uhr ist am Samstag (10. November) in ein Geschäft in der Hückeswagener Innenstadt eingebrochen worden. Das Geschäft befindet sich in einem Wohn - und Geschäftshaus an der Marktstraße. Die unbekannten Täter hebelten vom Treppenhaus aus eine zum Geschäft gehörende Zugangstüre auf und erbeuteten im Anschluss Geld und Schmuck.

