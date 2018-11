POL-GM: 121118-1208: Nach Fahrt entgegen der Einbahnstraße zur Blutprobe

Engelskirchen (ots) - Weil er entgegengesetzt der Einbahnstraßenregelung unterwegs war, zog ein 22-Jähriger die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich - es folgte eine Blutprobenentnahme. Gegen 23.00 Uhr hatte der Mann aus Engelskirchen am Sonntagabend (11. November) die Straße "Bahnhofsplatz" in der falschen Richtung befahren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der kostümierte Mann offenbar den Start in den Karneval gefeiert hatte. Dabei hatte er aber deutlich zu viel Alkohol getrunken, um sich noch hinter das Steuer zu setzen - der Vortest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille an.

