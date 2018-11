POL-GM: 131118-1213: Einbruchsversuch schlug fehl

Lindlar (ots) - Als zu stabil für Einbrecher erwies sich am Montag eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Winkel". Zwischen 06.00 und 17.30 Uhr hatten Unbekannte vom Treppenhaus aus an mehreren Stellen der Wohnungstür mit einem Hebelwerkzeug angesetzt. Diese gab aber nicht nach und verwehrte den ungebetenen Gästen den Zugang. Stabile Fenster und Türen sind Grundvoraussetzung für einen guten Einbruchsschutz. Möchten Sie Ihre Sicherheitsausstattung auf den Prüfstand stellen? Die polizeiliche Beratungsstelle berät zu diesem Thema kostenlos und unverbindlich. Melden Sie sich einfach unter der Rufnummer 02261 8199-880, um einen Beratungstermin zu vereinbaren oder senden Sie eine E-Mail an: Vorbeugung.Gummersbach@polizei.nrw.de

