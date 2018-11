POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auffahrunfall auf B 14 - Gullideckel ausgehoben

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Auffahrunfall B 14

Eine leicht verletzte 27-jährige Autofahrerin und nach ersten Schätzungen 20000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eine Auffahrunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Bundesstraße 14 im Berufsverkehr zwischen Benzstraße und Kappelbergtunnel ereignete. Acht Autos waren darin verwickelt, wobei drei abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme konnte die Unfallstelle einspurig passiert werden. Die leichtverletzte Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Details zu den beteiligten Autos und deren Insassen liegen derzeit noch nicht vor.

Schorndorf: Entfernter Gullideckel

Am Mittwoch, dem 13.11.18 wurde festgestellt, dass in der Hofstraße ein Gullideckel entfernt und wenige Meter weiter in einem Gebüsch abgelegt wurde. Die Polizei hat hierzu Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schorndorf Tel.: 07181/2040

