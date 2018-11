POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 10.00 Uhr: Einbruch und Verkehrsunfall

Aalen (ots) - In Wohnhaus eingebrochen Crailsheim Unbekannte drangen in der Zeit von Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, 17.45 Uhr, in ein Wohnhaus im Oettinger Weg ein. Dazu rissen sie zunächst einen Rollladen an einer Terrassentür ab und brachen diese dann auf. Im Gebäude durchwühlten sie mehrere Räume und stahlen Münzen aus einer Münzsammlung. Anschließend konnten sie unerkannt vom Tatort flüchten. Die Polizei Crailsheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07951480-0 zu melden.

Unfall im Kreisverkehr Schwäbisch Hall Eine 20-jährige Skoda-Lenkerin befuhr am Freitag, gegen 10.25 Uhr, die Neue Reifensteige in Richtung Schwäbisch Hall. Als sie in den Kreisverkehr an der Berliner Straße einbiegen will, fährt gleichzeitig ein 67-jähriger Roller-Lenker aus dem Sudetenweg in den Kreisverkehr ein. Der 67-jährige leitet eine Bremsung ein und kommt hierbei zu Fall. Durch den Sturz erleidet er leichte Verletzungen. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei Schwäbisch Hall Zeugen, sich unter Tel. 0791/400-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell