POL-AA: Radfahrer übersehen

Aalen (ots) - Glücklicherweise wurde ein 42jähriger Radfahrer nur leicht verletzt, als er am Samstag gegen 20.20 Uhr von einem 39jährigen Pkw-Lenker übersehen wurde. Der Radfahrer kam von der Verlängerung der Margarethe-Steiff-Straße und wollte geradeaus in Richtung Kaufland fahren. Der Opel-Fahrer kam aus dem Parkplatz vom Kaufland und wollte nach links in Richtung Media-Markt abbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer stürtzte und wurde leicht verletzt. Der Radfahrer trug einen Helm und hatte die Beleuchtung eingeschaltet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro - am Fahrrad ca. 500 Euro.

