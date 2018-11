POL-AA: Ostalbkreis: gefährliche Überholmanöver, Einbruch, Unfälle, einige beschädigte Fahrzeuge

Aalen (ots) - Aalen: Gefährlich überholt-Hinweise gesucht

Das Polizeirevier Aalen sucht unter Telefon 07361/5240 Zeugen bzw. gefährdete Verkehrsteilnehmer zu gefährlichen Überholmanövern eines silbernen Mercedes. Dessen Fahrerin befuhr am Sonntagmorgen gegen 9.45 Uhr die B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd. Auf der Strecke vor dem Rombachtunnel soll die Frau laut eines Zeugen mehrere Male im Kurvenbereich bzw. trotz Gegenverkehrs gefährlich überholt haben, sodass Verkehrsteilnehmer bremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern.

Essingen: Einbruch in Schule

Zwischen Samstagabend uns Sonntagmorgen gelangten Unbekannte über ein Fenster eines Raumes in das Innere des Schulzentrums im Amselweg. In den Fluren brachten sie Stühle und Mobiliar durcheinander, konsumierten Chips und verunreinigten den Fußboden. Ob aus den Klassenzimmern etwas entwendet wurde, bedarf noch der weiteren Abklärungen. Hinweise auf die Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfall am Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Rombacher Straße/Beethovenstraße missachtete ein 50-jähriger VW-Lenker am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr die Vorfahrt eines darin fahrenden 70-jährigen Hyundai-Lenkers. Durch die Kollision entstand Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Ellwangen: Unfall beim Einparken

Am Sonntagmorgen streifte eine 55-jährige Toyota-Lenkerin gegen 10 Uhr beim Einfahren in einen Parkplatz auf dem Marktplatz zwei Fahrzeuge, die links und rechts neben ihr abgestellt waren. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 7000 Euro.

Bopfingen: Vier Fahrzeuge zerkratzt

Am Sonntagabend wurde gegen 19.50 Uhr festgestellt, dass vier Fahrzeuge zerkratzt worden sind, die am Fahrbahnrand der Bachgasse abgestellt waren. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Unterschneidheim: Unfall nach Überholen

Am Sonntagnachmittag wollte ein 32-jähriger Fahrzeuglenker gegen 14.30 Uhr zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge auf der L 2221 zwischen Unterschneidheim und Pfahlheim überholen. Als er auf Höhe des hinteren Fahrzeuges aufgrund eines Fahrfehlers ins Bankett geriet, streifte er beim Zurückfahren mit seinem Golf auf den rechten Fahrstreifen einen Suzuki. Der Schaden wird auf rund 5000 beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Pkw beschädigt

An einem geparkten Daimler Benz, der am Sonntag zwischen 18 Uhr und 23.15 Uhr in der Bismarckstraße abgestellt war, wurde die Heckscheibe sowie die Fahrertüre von Unbekannten beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Scheiben von vier Fahrzeugen eingeschlagen

Am Wochenende mussten gleich vier Pkw-Aufbrüche registriert werden. An einem geparkten Pkw Mercedes, der am Abend auf einem Parkplatz in der Buchstraße abgestellt war, wurde gegen 22.30 Uhr festgestellt, dass beide vordere Seitenscheiben eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnern eine Tupperschüssel mit Oliven sowie ein Suppenteller mit Gemüse entwendet wurden. Ebenfalls gegen 22.30 Uhr wurde festgestellt, dass ein Unbekannter mit einem Gegenstand die Scheiben der Fahrertüre sowie der Beifahrertüre an einem geparkten Pkw Ford Fiesta in der Straße Rinderbach Turm eingeschlagen hatte. Entwendet wurde hier nichts. Zwischen 18 Uhr und 23.15 Uhr versuchte wohl jemand die Heckscheibe eines Mercedes in der Bismarckstraße einzuschlagen. Dies misslang, jedoch zersprang die Scheibe, als die Fahrerin wegfahren wollte. Der Schaden beläuft sich hier auf mehrere tausend Euro. Bereits am Samstag wurde zwischen 16.10 Uhr und 17.10 Uhr die Fahrerscheibe eines VWs eingeschlagen, der im Schindelackerweg abgestellt war. Auch hier wurde nichts entwendet. Hinweise auf die Verursacher nimmt in allen Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Göggingen: Im Gegenverkehr gestreift

Einen Schaden von ca. 6000 Euro verursachte am Sonntagnachmittag ein 23-jähriger Renault-Lenker, als er gegen 13.15 Uhr auf der L 1157 von Eschach in Richtung Göggingen fuhr und durch die tiefstehenden Sonne geblendet, über die Mittellinie fuhr, wo er einen entgegenkommenden Toyota streifte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell