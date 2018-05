POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Nordenham

Delmenhorst (ots) - ++ Trunkenheit im Verkehr ++

Butjadingen, Hauptstraße

Am Dienstag, den 01.05.2018, gegen 03.00 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizei- kommissariates Nordenham einen 20 jährigen Pkw-Fahrer auf der Hauptstraße in Stollhamm. Aufmerksame Security-Mitarbeiter von einem Volksfest verhinderten zuvor die Weiterfahrt eines offensichtlich betrunkenen Fahrzeugführers. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,08 Promille. Daraufhin wurde bei dem Pkw-Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

.

++ Sachbeschädigungen und Diebstähle (Vandalismus) ++

Stadland, Gartenstraße und Schlesierstraße

In der Nacht von Sonntag auf Montag, den 29./30.04.2018, haben unbekannte Täter in der Schlesierstraße insgesamt an vier Pkw diverse Reifen mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerstochen. Zudem wurden in der gleichen Nacht Lampen und Dekoartikel in den Vorgärten der Gartenstraße durch unbekannte Täter beschädigt und entwendet.

Zeugen die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Stadland unter der Tel : 04732389 zu melden.

