POL-DEL: Pressemitteilungen der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - +++ Brand einer Hecke +++

Harpstedt. Am 30.04.2018 gegen 19:05 Uhr musste die freiwillige Feuerwehr Harpstedt zu einem Einsatz in die Neißestraße in Harpstedt ausrücken. Ein 56jähriger Mann aus Harpstedt flammte mittels Gasbrenner Unkraut ab. Durch Funkenflug wurde eine in der Nähe stehende Zypressenhecke in Brand gesetzt. Ca. 5 Meter der Hecke waren brandbetroffen. Die Feuerwehr Harpstedt war mit 15 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Zum entstandenen Schaden können keine Angaben gemacht werden.

.

++ Unfallflucht / Zeugen gesucht ++

Ganderkesee. Am 28.04.2018 zwischen 01:00 und 12:00 Uhr wurde ein Pkw BMW, welcher in Ganderkesee auf dem Kundenparkplatz der AWO in der Raiffeisenstraße geparkt war, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Es entstand ca. 1000 Euro Sachschaden. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Tel: 04222-94460 in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

i.A. POK Herwig

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell