Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unbelehrbar - zwei Mal einen Monat Fahrverbot

Neustadt/Weinstraße (ots)

Allen Warnungen vor Polizeikontrollen über Twitter zum Trotz nutzen sowohl ein 24-jähriger Neustadter als auch ein 57-jähriger Haßlocher jeweils als Fahrer ihren PKW um vom Mandelblütenfest nach Hause zu kommen. Beide hatten zuvor offensichtlich so viel Alkohol konsumiert, dass sie durch ihre Fahrt am gestrigen Abend eine Ordnungswidrigkeit begingen, die ein Fahrverbot von mindestens einem Monat nach sich ziehen wird. Um 19.00 Uhr wurde der Neustadter mit 0,64 Promille erwischt, eine Stunde später traf es den Herrn aus Haßloch mit 0,54 Promille. An dem Abend war die Fahrt für beide beendet - zunächst bis zur Nüchternheit.

