Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Gemeindehalle

Mendig (ots)

An der Laacher-See-Halle in Mendig schlugen bzw. warfen in der Freitagnacht bisher unbekannte Täter zwei Scheiben der Halle ein. Es wurden eine Scheibe des Eingangsbereichs sowie eine einer Seitentür beschädigt. Täterhinweise an die Polizei Mayen.

