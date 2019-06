Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

76857 Waldrohrbach, B48, ca. 1km vor Waldrohrbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam gegen 05:00 Uhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer aus dem Landkreis SÜW mit seinem Fahrzeug von Annweiler kommend in Richtung Waldrohrbach in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr in die Böschung und kam nach ca. 75 Meter zum Stehen. Der Fahrer trug lediglich leichte Schürfwunden davon, während das Fahrzeug vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 6500 Euro ist. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer ein vorläufiger Alkoholwert von 1,8 Promille festgestellt werden. Sein Führerschein wurde daher einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.

