Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand einer Garage in Lingenfeld

Lingenfeld (ots)

Am Samstag, den 01.06.2019 kam es gegen 16:45 Uhr zum Brand einer Garage in Lingenfeld. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Lingenfeld und Germersheim konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 25000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

