Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Mann von eigenem Fahrzeug überrollt und eingeklemmt Rettungshubschrauber im Einsatz

Bild-Infos

Download

Calw (ots)

Ebhausen (Kreis Calw) Zu einer Technischen Hilfeleistung mit einer eingeklemmten Person wurden am Samstagmorgen gegen 10:15 Uhr die Feuerwehren aus Ebhausen und Nagold alarmiert. Der Integrierten Leitstelle (ILS) in Calw wurde eine eingeklemmte Person unter einem Fahrzeug in der Ortsmitte von Rotfelden gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von der Freiw. Feuerwehr Ebhausen wurde ein verunfalltes Fahrzeug vorgefunden; unter diesem Auto war eine Person eingeklemmt. Der PKW kam auf einer abschüssigen Straße ins Rollen und erst an einer Hauswand zum Stehen. Hierbei wurde der Fahrzeugführer, der vorher sein Auto verlassen hatte, unter seinem eigenen Auto eingeklemmt. "Mit hydraulischen Rettungsgeräten, Hebekissen und entsprechenden Unterlegematerial haben wir das Auto angehoben. Somit konnten wir zügig eine patientenschonende Rettung der eingeklemmten Person vornehmen", so Hans-Hermann Ungericht Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant der Feuerwehr Ebhausen. Aufgrund der schweren Verletzungen kam der Fahrzeugführer mit einem Rettungshubschrauber in eines der umliegenden Krankenhäuser. Am Unfall war kein weiteres Fahrzeug beteiligt.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, sowie für die Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt. Die Feuerwehren Ebhausen, Ebershardt und Rotfelden waren mit 45 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Ebenfalls am Einsatzort war die Freiw. Feuerwehr Nagold zur Bereitstellung eines zweiten Rettungssatzes. Die Nagolder Wehr unterstützte den Einsatz daher mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften. Das Deutsche Rote Kreuz war mit einem Rettungswagen zwei Notarzteinsatzfahrzeugen vor Ort sowie die Polizei mit zwei Fahrzeugen und vier Beamten. Für den genauen Unfallhergang und die Schadenshöhe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

Markus Fritsch

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 170 233 05 04

Fax mobil: +49 0711 25 296 11 372

E-Mail: presse@kfv-calw.de

http://www.kfv-calw.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Calw e.V., übermittelt durch news aktuell