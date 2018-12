POL-EN: Herdecke - Täter nach Angriff in Gaststätte gesucht

Herdecke (ots) - Am 09.12.2018, gegen 02.30 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Innenstadt. Ein alkoholisierter männlicher Gast pöbelte mehrere Gäste in der Lokalität an, unter anderem auch eine 23-jährige Wittenerin. Als ihr 24-jähriger Begleiter dazwischen ging und den Mann zur Rede stellen wollte, kam es zu einer Rangelei, in der der Störer den 24-jährigen Wittener und auch seine Begleiterin, mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Andere Gäste schritten ein und trennten die Parteien. Der unbekannte Tatverdächtige entfernte sich anschließend. Der Angreifer wird so beschrieben: Etwa 25-30 Jahre alt, 180cm groß, deutsch, normale Figur mit dunkelblonden glatten Haaren bis zum Ohr. Er war trug helle Kleidung.

