POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ennepetal (ots) - Am 08.12.2018, gegen 18.15 Uhr, fuhr ein 39-jähriger Wuppertaler mit seinem Mercedes auf der Kölner Straße in Richtung Milspe. An der Kreuzung Wuppermannshof übersah er die rot zeigende Ampel. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem ihm entgegenkommenden weißen Nissan einer 36-jährigen Hagenerin, die nach links in den Wuppermannshof abbiegen wollte. Durch den Unfall wurde die Hagenerin leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

