POL-EN: Hattingen - Fahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hattingen (ots) - Am 09.12.2018, gegen 02.15 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Hattinger mit seinem Skoda die Hüttenstraße in Richtung Hattingen. Aufgrund einer großen Pfütze auf der Fahrbahn, sowie nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt. Er wurde in einem umliegenden Krankenhaus versorgt. Sein Pkw wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell