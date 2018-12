POL-PDLD: Sankt Martin - Brand in unbewohntem Einfamilienhaus

Sankt Martin (ots) - Am Samstag, den 08.12.18, gegen 23.00 Uhr kam es zu einem Brand eines unbewohnten Einfamilienhauses in der Jahnstraße in Sankt Martin. Das Feuer konnte durch die freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinden Maikammer und Edenkoben schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Die Sachbearbeitung wird das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Landau übernehmen.

Die Feuerwehr war mit 39 Mann und 7 Fahrzeugen vor Ort.

