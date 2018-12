POL-PDLD: Wörth; Verkehrsunfallflucht in Wörth

Wörth (ots) - Am 06.12.2018 stellte gegen 22 Uhr ein 28-jähriger Autofahrer seinen VW Golf vor dem Wohnanwesen Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 17, zum Parken berechtigt ab. Als er am Folgetag, dem 07.12.2018, gegen 11:30 Uhr wieder zu seinem Auto kommt ist der PKW vorne links am Stoßfänger und am Kotflügel links durch einen Streifschaden beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes dürfte der Schaden von einem vorbeifahren Auto stammen. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Nach der Protokollaufnahme auf hiesiger Dienststelle werden entsprechende Ermittlungen an der Unfallstelle geführt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Akte mit der vorliegenden Verkehrsunfallflucht wird nach Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Zeugen des Vorfalles können entsprechende Hinweise bei der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder per e-mail unter piwoerth@polizei.rlp.de angeben.

