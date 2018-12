POL-PDLD: Gilletstraße , 07.12.2018, zwischen 14.00 Uhr 15.00 Uhr

Landau (ots) - Ein auf dem Parkplatz des Gillet-Baumarktes in Landau geparkter brauner Renault wurde durch ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug im Bereich der Beifahrertür beschädigt. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

