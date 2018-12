POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfallflucht geklärt

Edenkoben (ots) - Beim rückwärts Ausparken auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Edenkoben kollidierte der 72-jährige Hyundai-Fahrer mit dem geparkten PKW VW Passat des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Geschädigte konnte sich jedoch das Kennzeichen des flüchtenden Unfallverursachers notieren. An der Halternaschrift konnte dann der Unfallverursacher angetroffen und ein korrespondierender Schaden festgestellt werden. Es entstand Schaden von insgesamt 1000 Euro. Der 72-jährige Hyundai-Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

